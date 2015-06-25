İsrail'in eski ABD Büyükelçisi anlattı: Netanyahu Erdoğan'dan nasıl özür diledi?

İsrail'in eski ABD Büyükelçisi Michael Oren anılarını anlattığı bir kitap kaleme aldı. Oren'ın kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'dan nasıl özür dilediğine dair iddialara yer verdi.

Oren'in 2009-2013 arasında Washington'da görev yaptığı sırada yaşadıklarını anlattığı Ally isimli kitabı 'Mavi Marmara' krizi akabinde gelen İsrail özrüne dair dikkat çeken detaylar barındırıyor.

Vatan'da yer alan habere göre, önceki gün piyasaya çıkan kitaba göre İsrail'in Mavi Marmara saldırısının ardından dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi için baskı yaptı.

Oren'e göre Clinton, Türkiye'den özür dilenmesinin Başkan Barack Obamaiçin kişisel önemi olduğunu söyledi. Obama'nın İsrail'in özür dilemesi için yaptığı baskılar M art 2013'te Tel Aviv gezisine kadar devam etti. Oren'in kitabında ilk kez Netanyahu'nun Obama'nın yanındayken 23 Mart 2013'te dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'dan özür dile rken halini gösteren bir fotoğraf da bulunuyor.

Obama: Dostum Recep

Oren özür anlarını, "Obama ve Netanyahu aralarında küçük bir masa ve telefon olduğu halde karşılıklı oturdular. Obama, Erdoğan'a 'Dostum Recep' dedi. Obama ve Netanyahu telefonu kapadı ve herkes ayaklarını uzattı, sevinmeye başladı. El çakışmalar, sarılmalar vardı" şeklinde anlattı.