'İsrail'in düşmanı Türkiye değil Erdoğan'

T24 - İsrail Turizm Bakanı Stas Misezhnikov, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hükümeti hakkındaki açıklamalarına çok sert cevap verdi.



Misezhnikov, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ağır eleştiride bulunurken, İsrail’in düşmanının Türkiye değil, Erdoğan olduğunu söyledi.



Misezhnikov, Erdoğan’ın İsrail halkıyla değil, İsrail hükümetiyle sorunları olduğunu açıklamasına cevap olarak, “Türk insanları düşmanımız değil, ama Erdoğan İsrail’in düşmanı” dedi.



Geçtiğimiz gün, Erdoğan Türkiye’nin İsrail halkıyla değil ancak hükümetin politikalarıyla sorunu olduğunu belirtmişti.





Erdoğan görevi bırakmalı



Misezhnikov, “Bu sağlıklı bir durum değil. Erdoğan görevini bırakmadığı sürece iyimserlik söz konusu olamaz” dedi. Bat Yam şehrinde düzenlenen bir kültür etkinliğinde konuşan İsrail Turizm Bakanı, Erdoğan’ın Türkiye’nin temsilcisi olarak görülmediğine dair belirtiler olduğunu ve Türk kamuoyunda kendisine yönelik desteğin bölündüğünü belirtti.



Misezhnikov ayrıca İsraillilerin devletin uyarılarını dikkate alması ve Türkiye’yi ziyaretten kaçınmaları gerektiğini söyledi.



Erdoğan ise, Gazze yardım filosunda bulunan Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıyı soruşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm arayacaklarını belirtti.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban-ki Mun ise, Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail’in yürüteceği iş soruşturmanın “uluslararası güvenilirliğe sahip olmayacağını” belirtti ve Tel Aviv’in uluslararası soruşturmayı kabul etmesini istedi.





