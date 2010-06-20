T24 LogoT24 Logo
Dünya

'İsrail'in düşmanı Türkiye değil Erdoğan'

İsrail Turizm Bakanı Stas Misezhnikov, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hükümeti hakkındaki açıklamalarına çok sert cevap verdi.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail Turizm Bakanı Stas Misezhnikov, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hükümeti hakkındaki açıklamalarına çok sert cevap verdi.

Misezhnikov, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ağır eleştiride bulunurken, İsrail’in düşmanının Türkiye değil, Erdoğan olduğunu söyledi.

Misezhnikov, Erdoğan’ın İsrail halkıyla değil, İsrail hükümetiyle sorunları olduğunu açıklamasına cevap olarak, “Türk insanları düşmanımız değil, ama Erdoğan İsrail’in düşmanı” dedi.

Geçtiğimiz gün, Erdoğan Türkiye’nin İsrail halkıyla değil ancak hükümetin politikalarıyla sorunu olduğunu belirtmişti.


Erdoğan görevi bırakmalı

Misezhnikov, “Bu sağlıklı bir durum değil. Erdoğan görevini bırakmadığı sürece iyimserlik söz konusu olamaz” dedi. Bat Yam şehrinde düzenlenen bir kültür etkinliğinde konuşan İsrail Turizm Bakanı, Erdoğan’ın Türkiye’nin temsilcisi olarak görülmediğine dair belirtiler olduğunu ve Türk kamuoyunda kendisine yönelik desteğin bölündüğünü belirtti.

Misezhnikov ayrıca İsraillilerin devletin uyarılarını dikkate alması ve Türkiye’yi ziyaretten kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan ise, Gazze yardım filosunda bulunan Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıyı soruşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm arayacaklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban-ki Mun ise, Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail’in yürüteceği iş soruşturmanın “uluslararası güvenilirliğe sahip olmayacağını” belirtti ve Tel Aviv’in uluslararası soruşturmayı kabul etmesini istedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24