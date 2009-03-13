İsrail'in başkenti neresi?

Ülkeler kataloğunda İsrail'in başkentini Kudüs olarak gösteren AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bazı üyelerinin uyarısıyla internet sitesine İsrail'in uluslararası hukuka aykırı başkent ilanının "uluslararası toplum tarafından tanınmadığı" notunu ekledi.



Dış ilişkilerden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Benita Ferrero-Waldner, İsrail'in başkentini açıklığa kavuşturmasını isteyen AP'nin İtalyan Liberal üyeleri Marco Cappato ve Marco Pannella'ya teşekkür ederek, İsrail'in başkent ilanını da içeren 1980 tarihli "Kudüs Kanunu"nun aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 478 no'lu kararıyla geçersiz kılındığını hatırlattı.



Ferrero-Waldner, AB'nin, "İsrail'in Kudüs'ü başkent ilanını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu" belirtti.



AB'nin bu kararına rağmen Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde İsrail'in başkenti Kudüs olarak gösteriliyor. İngiliz Dışişleri "İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönündeki iddiasının uluslararası toplumca tanınmadığını" kayda geçirirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'i başkent olarak kabul ediyor.

