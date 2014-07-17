İsrail'in 5 saatlik ateşkesi sona erdi

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'ye insani yardımların ulaşımının sağlanması talebi üzerine başlayan 5 saatlik ateşkes sona erdi.

Saat 10.00'da başlayıp 15.00'de biten ateşkesin ardından Gazze'den, İsrail'in Akdeniz kıyısındaki kenti Aşkelon'a bir roket atıldığı iddia edildi.

İsrail ordusu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ateşkesin sona ermesiyle birlikte Gazze'den Aşkelon'a bir roket atıldığını öne sürdü.

Açıklamada, roketin atılmasından önce kentte sirenlerin çalındığı ifade edildi. Şu ana kadar Gazze'deki direniş hareketlerinden olayla ilgili açıklama yapılmadı.

BM Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için kısa süreli ateşkes önerisinin İsrail ve Hamas tarafından kabul edilmesinin ardından bugün 10.00-15.00 saatlerinde ateşkes uygulanmıştı.

"Sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalışıyoruz"

Filistin uzlaşı hükümetinin Sağlık Bakanı Cevad Avad, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Gazze'ye 18 TIR sağlık malzemesi

Ramallah'taki bakanlık binasında basın açıklaması yapan Avad, hafta başından bu yana Gazze'ye 18 TIR sağlık malzemesi ve ilaç gönderdiklerini belirtti.

Bakanlık depolarında bulunan malzemeleri Gazze'ye gönderdikleri için depolarının boşaldığına işaret eden Avad, "Hükümetimiz tüm bakanlıklarıyla Gazze'nin ihtiyaçlarını tedarik etmek için çaba gösteriyor" dedi.

Yakın gelecekte Gazze'yi ziyaret edeceğini ifade eden Avad, "Gazze bizim memleketimizdir. Orada olmak ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak görevimizdir" diye konuştu.