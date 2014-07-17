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Dünya

İsrailli yetkili: İsrail ile Hamas ateşkes konusunda anlaştı

Ateşkes, Cuma günü sabah yerel saatle 06.00'da yürürlüğe giriyor

17 Temmuz 2014 17:10

İsrailli bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada İsrail ve Hamas arasında Mısır'da yapılan görüşmelerde kapsamlı bir ateşkes anlaşması sağlandığını söyledi.

Ateşkes, Cuma günü sabah yerel saatle 06.00'da yürürlüğe giriyor.

İsrail'in Hamas'a yönelik Gazze'ye düzenlediği operasyon 10. gününe girerken, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan ateşkes görüşmeleri sonuç verdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) çağrısıyla bugün yerel saatle 10.00'dan 15.00'a kadar sürecek geçici ateşkesin yürürlükte olduğu sıralarda BBC'ye konuşan İsrailli bir yetkili, Kahire'de yapılan görüşmelerde kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldığını söyledi.

Ateşkes, yarın yerel saatle 06.00'da yürürlüğe girecek.

3 İsrailli gencin kaçırılarak öldürülmesinin ardından, 1 Filistinli çocuğun yakılarak öldürülmesi İsrail ile Hamas arasındaki tansiyonu yükseltmiş, Hamas, İsrail'in hava operasyonlarına füzelerle karşılık vermişti.

Dün Gazze'de sahilde futbol oynayan 4 çocuğun öldürülmesiyle, ölen Filistinlilerin sayısı 226'ya ulaşmış, Hamas'ın füze saldırısında da bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

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