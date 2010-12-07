İsrail'i nargileci çocuk yakmış

T24 - Yaklaşık 50 bin dönüm ormanlık alanı yok eden, 42 kişinin ölümüne neden olan İsrail tarihinin en büyük orman yangınına, 14 yaşındaki bir çocuğun içtiği nargilenin ateşinin neden olduğu açıklandı.



İsrail polisi, Karmel bölgesinde çıkan yangınla ilgili olarak 14 yaşında bir çocuğu gözaltına aldı.

Karmel bölgesinde yangının ilk başladığı Dürzi köyü Asfiya'dan olduğu belirtilen çocuğu gözaltına alan polis, çocuğun ormana yanan bir kömür parçası fırlatarak, İsrail tarihindeki en büyük orman yangınına yol açtığını itiraf ettiğini bildirdi.

Çocuğun sabah polis tarafından gözaltına alındığı ve sorgusunda, ormanda nargile içip, sonra yanan kömürün bir parçasını açık alana attığını söylediği belirtildi.

Verilen bilgiye göre, çocuk, sorgusunda çıkan yangından şaşkına döndüğünü ve okuluna geri koşup olaydan kimseye söz etmediğini söyledi.

Çocuğun gözaltı süresinin devamı için Hayfa'da mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Polis, nargile içip yangına neden oldukları kuşkusuyla Asfiya'dan bir ailenin 14 ve 16 yaşlarındaki iki çocuğunu da gözaltına almıştı. Ancak Hayfa Bölge mahkemesine yapılan itiraz başvurusu üzerine, hem delillerin yetersizliği hem de yaşları dikkate alınarak çocuklar dün serbest bırakıldı.

Yangın, geçen Perşembe günü Asfiya köyünün girişinde başlamış, sıcakların etkisi ve rüzgar nedeniyle hızla yayılarak uzun süre kontrol altına alınamamış; 50 bin dönüme yakın ormanlık alan, yüzlerce ev yangından etkilenmiş ve 42 kişi hayatını yitirmişti.

Yangın, uluslararası yangın söndürme uçaklarının yardımıyla ancak önceki gece söndürülebilmişti.



