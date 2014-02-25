İsrail'i boykot çağrısına karşı çıktı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki günlük hükümetler arası görüşmeler için gittiği İsrail'de, Filistin Boykot, Yaptırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi’nin, İsrail'i boykot etme çağrısını geri çevirdi.

Kudüs'deki görüşmelerin son gününde Merkel, boykotun Almanya için bir seçenek olmadığına dikkat çekerek, bunun Ortadoğu barış sürecini ilerletecek bir araç olmadığını inandıklarını kaydetti. Merkel, Ortadoğu barışının tek yolunun uzlaşmadan geçtiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ülkesine karşı olası bir boykot kararının, barış şansını azaltacağını ve İsrail yerleşim yerlerinde çalışan yaklaşık 30 bin Filistinliyi etkileyeceği uyarısında bulundu.

2005 yılında, İsrail'in yerleşim yeri politikalarına karşı oluşturulan BDS'in dünya genelinde destekçisi olduğu kadar, hareketi eleştirenler de yer alıyor. İsrail, BDS'in boykot çağrısına, devletlerin yanı sıra tüketicilerin, şirketlerin ya da araştırma ve eğitim kuruluşlarının destek vermesinden endişe ediyor.

Görüş ayrılıklarına rağmen olumlu görüşmeler

Almanya Başbakanı Merkel, iki günlük görüşmelerin kapanışında, tartışmalı konulara rağmen, yoğun ve etkili konuşmalar yapmayı öğrendiklerini dile getirdi. Merkel bir kez daha Ortadoğu barışının sağlanabilmesi için iki devletli çözüm yolunda çaba gösterilmesi gerektiğini, her iki tarafın birbirini devlet olarak tanıması gerektiğinin altını çizdi ve yine İsrail yerleşim yerleri inşasına dair kaygılarını dile getirdi. Almanya Başbakanı, sorunların çözülebilmesini ve bunların barışın önünde engel teşkil etmemesini umduklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, krizi tamamıyla çözülmesini sitediklerini ve Filistinlilerle tarihi bir uzlaşmaya gitmeye hazır olduklarını kaydetti. Netanyahu aynı zamanda İran'ın nükleer programına dair de görüş bildirdi. Tahran yönetiminin, yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de tutumunun değişmediği uyarısında bulundu.

Merkel'a en yüksek İsrail nişanı

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, İsrail-Almanya arasındaki dostane ilişkilerine katkılarından dolayı Merkel'i ülkenin en yüksek nişanıyla taltif etti. Perez, Merkel'e yeni nesillere, Antisemitizme ve Yahudi Soykırımı'nın inkar edilmesine karşı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Almanya Başbakanı Merkel beşinci kez düzenlenen hükümetler arası görüşmeler için Kudüs'e 16 bakanla gitti. Görüşmelerde ilişkilerin araştırma, bilim ve eğitim alanlarında daha da geliştirilmesi kararlaştırıldı.