İsrail'e savaş suçu ithamı



Uluslararası Af Örgütü hazırladığı raporda, bir İsrail askerinin kaçırılmasının ardından düzenlenen askeri operasyon sırasında İsrail'i savaş suçu işlemekle itham etti.

Raporda İsrail ordusunun geçen yaz Gazze Şeridi'nde bulunan Refah kentindeki yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği "merhametsiz" bombalı saldırıların "sivil hayatın şok edici bir şekilde hiçe sayılması" anlamına geldiği vurgulanıyor.

Raporda, ayrıca saldırılarda en az 135 sivilin yaşamını yitirdiği ve bombardımanda savaş suçu işlediğine dair güçlü kanıtlar olduğunun altı çizildi.

İsrail ordusunun tepkisinin orantısız olduğunu savunan Af Örgütü, ayrıca saldırılarla ilgili bağımsız bir soruşturmanın da yürütülmediğine dikkat çekti.

1 Ağustos 2014'te Gazze Şeridi'ndeki bir operasyonun ardından İsrail askeri Hadar Godin'in kayıp olduğu bildirilmişti. Kısa bir süre sonra ise Godin'in öldüğü açıklanmıştı. Olayın ardından İsrail, Gazze Şeridi'nde geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlemişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporu görgü tanıklarının ifadelerine, fotoğraflara, video ve uydu görüntülerinden elde edilen verilere dayanıyor.

İsrail suçlamaları reddetti

İsrail suçlamaları reddederek raporu eleştirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Refah'taki saldırıların İsrail askerinin kaçırılmasına yanıt olarak düzenlenmediği kaydedilirken, Filistin tarafının sergilediği saldırgan davranışların da tamamen görmezden gelindiği ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü geçen aylarda olayla ilgili olarak gerek İsrail'i, gerekse birçok radikal Filistinli grubu savaş suçu işlemekle itham etmişti.

Gazze savaşında geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında çoğu sivil en az 2140 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında hayatını kaybeden 73 kişinin büyük çoğunluğunu ise asker oluşturuyor.