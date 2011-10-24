T24





'İsrail'e ret cevabı yakışıksız olur'



''Bizim İsrail ile hükümetler arası ilişkilerimiz belki istendiği kadar iyi olmayabilir, ama bir deprem, afet karşısında insani duygularla hareket eden bir İsrail hükümetine hatta onun da üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in taleplerine bizim ret cevabı vermemiz çok çirkin ve yakışıksız olur. Böyle bir şeyi hiç kimse Türkiye hükümetinden beklemesin, böyle bir şeyi hiç kimse aklından geçirmesin.''