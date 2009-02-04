İsrail’e ne kadar ödüyoruz?

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Türkiye ile İsrail arasında yapılan sözleşmeleri, TBMM gündemine getirdi.



Özyürek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, Davos'ta, insanlık suçu işlemekle suçladığı İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve İsrail yönetimiyle Türkiye arasında savunma ve istihbarat alanlarında bir dizi anlaşmanın halen yürürlükte olduğunu belirtti.



Kara Kuvvetleri Komutanlığının 170 tankının modernizasyonu, İnsansız Hava Aracı Sistemi Projesi, F-4 uçaklarına keşif podu eklenmesine ilişkin projelerle ilgili sözleşmelerin yürürlükte olduğunu kaydeden Özyürek, projeler kapsamında İsrail'e ve yüklenici firmalara ne kadar ödeme yapıldığını, bu sözleşmelerin feshinin düşünülüp düşünülmediğini sordu.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının havuzlu çıkarma gemisi alımı kapsamında teklif veren İsrail firmasının, ihale kapsamı dışında bırakılıp bırakılmayacağı sorusunu yönelten Özyürek, Gazze'de çocuklar üzerine bomba atan pilotların Konya'da eğitildiği iddialarına açıklık getirilmesini istedi.

