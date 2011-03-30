-İSRAİL'E KIZDI ADINI DEĞİŞTİRDİ SAKARYA (A.A) - 30.03.2011 - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, İsrail'in eylemlerinden rahatsızlık duyarak mahkemeye başvuran İsrail Yılmaz, adını ''İsrafil'' olarak değiştirdi. İnşaat ustası Yılmaz, İsrail Devleti'nin Filistin'e karşı uyguladığı politikalar ve Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlenen saldırıdan duyduğu rahatsızlık nedeniyle Akyazı Nüfus Müdürlüğü aleyhine isim tashihi davası açtı. Davanın görüldüğü Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi, davacının isminin ''İsrafil'' olarak değiştirilmesine hükmettiği kararda, ''Davacının İsrail ülkesinin gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle bu ülkeyle aynı ismi taşımak istememesi ve ismi nedeniyle çevrede alay konusu edildiği yönündeki açıklamaları doğrultusunda, bu hususların ismin değiştirilmesi konusunda birer haklı sebep olduğu sonucuna varılmıştır. İsrail Yılmaz'ın nüfus kayıtlarına 'İsrail' olarak yazılı bulunan isminin 'İsrafil' olarak tashihi ile nüfus kayıtlarına kayıt ve tesciline karar verilmiştir'' denildi. İsrafil Yılmaz (50) yaptığı açıklamada, İsrail Devleti'nin Filistin'e yapmış olduğu baskıdan dolayı vicdan azabı duyarak adını değiştirmek amacıyla mahkemeye başvurduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla adını değiştirdiğini ifade eden Yılmaz, ''Adımı 'İsrafil' olarak değiştirdim. Dünya devletlerinin Filistin'e yaptığı baskılardan dolayı, görmezden geldikleri için ben de böyle bir şeye kalkıştım. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Başvurum mahkeme hakiminin de tuhafına gitti. Hakim 'adını Filistin koysak' dedi, ama ben İsrafil olmasını istedim'' dedi. Adını okur yazarlığı olmayan dedesinin koyduğunu anlatarak, '' İsrail adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye koymuşlar'' diye konuştu. İsrafil Yılmaz, resmi evraklarda da değişiklik yapmak zorunda kaldığını belirterek, araç ruhsatı, tapu ve çocuklarının nüfus cüzdanlarındaki isimlerin değiştirilmesi amacıyla işlemlere başlayacağını sözlerine ekledi.