İsrail'e gitti, dokunulmazlığı kalktı

Irak Parlamentosu, bu ay başında İsrail'i ziyaret eden milletvekili Mithal Alusi'nin dokunulmazlığını kaldırdı. Parlamentoda yapılan oylamada, Sünni milletvekili Alusi'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi. Parlamento, ayrıca Alusi'ye seyahat yasağı getirilmesi ve Alusi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Alusi, kendisini, "İsrail'i milletvekili olarak ziyaret etmedim. Özel olarak davet edilmiştim" diyerek savundu. Mithal Alusi, ay başında terörle mücadele konferansına katılmak için İsrail'e gitmişti. Alusi, daha önce de Eylül 2004'te İsrail'e giderek bir konferansa katılmıştı.



Irak basınına göre Alusi, ay başındaki konferansta, İsrail ile işbirliği yapılması gerektiğini söylemiş ve İran'ı eleştirmişti. Alusi, 2004'teki İsrail ziyaretinin ardından Irak Ulusal Kongresi partisinden atılmıştı.