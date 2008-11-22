İsrail'e elektrikli otomobil

Renault-Nissan, İsrail için elektrikle çalışan otomobil üretecek. Elektrikli otomobil için anlaşma, "Benzinsiz ulaşım; çevreyle ulaşım arasında barış" sloganıyla, Renault-Nissan ile İsrail arasında imzalandı.



Proje, alternatif enerji kaynaklarını kullanmak ve petrole bağımlılığı azaltmak için İsrail'in öncülüğünde hazırlandı. Proje çerçevesinde Avrupa'da üretilecek otomobillerin pillerini Nissan ve Japonya'nın NEC firması geliştirdi. Otomobillerin 2011'de piyasaya çıkması bekleniyor. Renault-Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, şirketin projeyi ilk olarak İsrail'den başlatma nedeninin, İsraillilerin yüzde 90'ının günde 70 kilometreden az yol yapmaları olduğunu söyledi. Otomobillerin benzinle çalışan otomobillerle aynı veya daha az fiyata çıkacağını belirten Ghosn, "Bunlar pazardaki en çevre dostu toplu üretim yapılan araçlar olacak" dedi.