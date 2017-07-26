İsrail'den yanıt: Osmanlı dönemi çoktan sona erdi

Geçen haftadan beri Kudüs'te devam eden Mescid-i Aksa gerginliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine İsrail yanıt verdi.

Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) toplantısında Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın girişine metal dedektörleri yerleştirmesini, "bu kutsal mabedi Müslümanların elinden alma girişimi" olarak nitelendirmişti.

Bunun üzerine bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Cumhurbaşkanı'nın sözleri için "hayali, temelsiz ve çarpıtılmış" dedi. "Osmanlı İmparatorluğu günleri çoktan sona erdi. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tü, Kudüs'tür ve öyle kalacaktır. Geçen yıllardan farklı olarak kentin mevcut yönetimi tüm azınlıkların güvenliği ve din özgürlüğüne mükelleftir ve haklarına saygılıdır. Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı" ifadesini kullanan Nahshon, Erdoğan'a "ülkesinin kendi sorunları ve sıkıntılarıyla" ilgilenmesi çağrısında bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanlık Ofisi de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Erdoğan Kuzey Kıbrıslılara ya da Kürtlere ne derdi acaba? İsrail'e vaaz verecek son kişi Erdoğan'dır" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in tepki vermesine neden olan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip, pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postalları ile kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa, bunun sebebi, bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır" demişti.

Abbas: İlişkiler normalleşmeyecek

İsrail'in Salı günü erken saatlerde metal dedektörleri kaldırarak yerine gelişmiş kamera sistemleri koyma kararı Filistin yönetimi tarafının ilişkileri askıya alma kararını değiştirmedi. Güvenlik koordinasyonu dahil olmak üzere İsrail ile tüm iletişimi durduran Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, "Şartlar 14 Temmuz öncesindeki duruma dönmedikçe" mevcut duruşlarını değiştirmeyeceklerini kaydetti.

Filistinli örgütler de İsrail'in metal dedektörleri kaldırma kararına rağmen protesto gösterilerine ve boykot çağrılarına devam edeceklerini ilan etti.

14 Temmuz'da Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisi öldürülmüş ve devamında çıkan olaylar üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı.

Takip eden Pazar günü yasak kaldırılmış, girişe güvenlik kameralarıyla metal dedektörler yerleştirilmiş ve Pazartesi günkü Güvenlik Kabinesi toplantısı sonrası kaldırılmalarına karar verilmişti.

Geçen Cuma namazı çıkan olaylarda beş Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştı. Ayrıca yaşananları protesto eden bir Filistinli Batı Şeria'da üç İsrailli'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

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AFP/dpa,ÇÖ/BK