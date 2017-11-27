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Dünya

İsrail'den Uber servislerine kısıtlama geldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) - İsrail mahkemesi, Pazartesi itibariyle ülke genelinde Uber servislerinin bir kısmının durdurulmasına hükmetti

27 Kasım 2017 18:50

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) - İsrail mahkemesi, Pazartesi itibariyle ülke genelinde Uber servislerinin bir kısmının durdurulmasına hükmetti..
İsrail\'de bulunan Tel Aviv Bölge Mahkemesi Yargıcı Eitan Orenstein, Pazartesi günü İsrail genelinde kullanılan taksi uygulaması Uber\'in sağladığı servislerden birkaçının duracağını açıkladı. Uygulamada yer alan UberDAY ve UberNIGHT isimli taksi servislerinin gerekli taksi kullanım lisansına sahip olmadıkları gerekçesiyle yolcuların kullanımı için tehlikeli olduğunu, fakat Uber\'in günlük kullanımda, ülkenin yasaları dahilinde gerekli olan ehliyete sahip olduğu için, standart taksi servislerine devam etmesinde sakınca olmadığını açıkladı.
Dünya genelinde Uber, kar amaçlı olmayan bir şirket olarak görülmüş ve şirket adına çalışan insanların kendi arabalarına sahip olması sebebiyle çalışanların zararlarını karşılamış, bu yüzden kısıtlamalara maruz kalmadan birçok yerel taksi servislerini alt etmişti.
Uber gibi taksi servisi sağlayan lisanslı bir şirket olan Gett ve diğer Tel Aviv taksi birlikleri, İsrail hükümetine bir süredir Uber\'in lisanssız servisi konusunda baskıda bulunuyordu. (Fotoğraflı)

 

 

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