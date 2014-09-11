İsrail'den sürpriz Gazze kararı



Savunma Bakanlığında yabancı gazetecilere bilgi veren İsrail ordusunun üst düzey bir ordu yetkilisi, şimdilik beş saldırının soruşturulduğunu, buna yenilerinin eklenebileceğini açıkladı.

Beyt Hanun'un kuzeyinde, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait bir okula 24 Temmuz'da düzenlenen bir saldırı da bu kapsamda soruşturuluyor. Filistinlik sağlık ekiplerinin verilerine göre saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

16 Temmuz'da Gazze'nin sahil kesimine düzenlenen ve dört çocuğun can verdiği saldırı da soruşturma kapsamında yer alıyor.

Her iki saldırı da BM ve ABD tarafından kınanmıştı.