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İsrail'den Suriye ve Rusya'ya S-300 uyarısı

Ortadoğu'da S-300 gerilimi artarak devam ediyor

29 Mayıs 2013 12:20

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, çarşamba gününe kadar devam edecek kimyasal silah saldırısı tatbikatı nedeniyle gittiği Rample İç Cephe Komutanlığı üssünde yaptığı açıklamada, Rusya ve Suriye’ye gözdağı verdi. Yalon, "S-300 füzeleri Suriye'ye ulaşırsa ne yapacağımızı bileceğiz" dedi.

Savunma Bakanı Yalon, Rusya’nın Suriye’ye satışı için anlaşma yaptığı S-300 savunma sistemi füzeleri için, “S-300 konusu gündeme, Rusya’nın Suriye'ye bu füzelerini tedarik etme niyeti üzerine geldi. Bu adım bizi tehdit etmek içindir ancak şu ana kadar teslimat yapılmadı. Bunu kanıtlayabilirim ve umarım yapılmaz. Eğer bir talihsizlik olur ve Suriye’ye ulaşırlarsa ne yapacağımızı bileceğiz” şeklinde konuştu.

cnnturk'de yer alan habere göre Suriye ile aralarında çıkabilecek bir çatışma ihtimalini de değerlendiren Yalon, "Bu bir istihbarat değerlendirmesi değil. Suriye rejimi, bizi kendi vatandaşlarından farklı tehdit etmektedir. Kendi vatandaşları tarafından değil ama bizim tarafımızdan caydırılabilir. Gelecekte olabilecek gelişmelere karşı hazır olacağız. Yakın bir gelecekte kimsenin bizi, sıra dışı silahlarla sınayacağını sanmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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