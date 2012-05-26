T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İsrail'den sonra Avrupa'ya çattı

Günter Grass, Yunan halkının Avrupa Birliği ülkeleri tarafından fakirliğe mahkum edildiğini ileri sürdü

26 Mayıs 2012 20:08

İsrail'i eleştiren şiiriyle dünyada gündem yaratan Almanya'nın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarı Günter Grass, yeni bir şiirinde bu kez de AB ülkelerini, Yunanistan'a yönelik politikalarından dolayı yerden yere vurdu.
 
Almanya'nın saygın gazetesi Süddeutsche Zeitung'da "Avupa'nın Utancı" başlığıyla bir şiiri yayınlanan Alman yazar Günter Grass, Yunan halkının Avrupa Birliği ülkeleri tarafından fakirliğe mahkum edildiğini ileri sürdü.

Avrupa Birliği'nin bir zamanlar Avrupa fikrinin doğduğu Yunanistan'ın haklarını elinden aldığını savunan Grass, AB ülkelerinin mali piyasalardaki hatalı tutumundan dolayı Yunan halkının bu ülkelere duyduğu öfkeyi de anlayabildiğini söyledi.


'İran değil İsrail dünya için tehdit'


Nobel Edebiyat Ödülü sabihi Günter Grass, geçtiğimiz ay yayınladığı bir şiirde, dünya barışına tehdit olarak İran'ı değil İsrail'i gördüğünü belirtmişti. Grass, Batılı ülkeleri bu konuda ikiyüzlü davranmakla eleştirmişti.


IMF'den Yunanlara: Kimseden sempati beklemeyin


İngiliz Guardian gazetesine demeç veren IMF Başkanı Christine Lagarde ise, Yunanistan için belirlenen sert kemer sıkma önlemlerini yumuşatmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Yunanlardan vergilerini ödemelerini talep eden Lagarde, Yunanlara seslenerek, "Artık geri ödeme zamanı. Kimseden sempati beklemeyin" dedi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, finansal krizin etkilediği Avrupalı ülkelerden çok, Sahraaltı Afrika'da yaşayan çocukların durumuna üzüldüğünü dile getirdi.

ETİKETLER

günter grassyunanistanisrailavrupa birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24