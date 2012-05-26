İsrail'den sonra Avrupa'ya çattı

İsrail'i eleştiren şiiriyle dünyada gündem yaratan Almanya'nın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarı Günter Grass, yeni bir şiirinde bu kez de AB ülkelerini, Yunanistan'a yönelik politikalarından dolayı yerden yere vurdu.



Almanya'nın saygın gazetesi Süddeutsche Zeitung'da "Avupa'nın Utancı" başlığıyla bir şiiri yayınlanan Alman yazar Günter Grass, Yunan halkının Avrupa Birliği ülkeleri tarafından fakirliğe mahkum edildiğini ileri sürdü.

Avrupa Birliği'nin bir zamanlar Avrupa fikrinin doğduğu Yunanistan'ın haklarını elinden aldığını savunan Grass, AB ülkelerinin mali piyasalardaki hatalı tutumundan dolayı Yunan halkının bu ülkelere duyduğu öfkeyi de anlayabildiğini söyledi.



'İran değil İsrail dünya için tehdit'



Nobel Edebiyat Ödülü sabihi Günter Grass, geçtiğimiz ay yayınladığı bir şiirde, dünya barışına tehdit olarak İran'ı değil İsrail'i gördüğünü belirtmişti. Grass, Batılı ülkeleri bu konuda ikiyüzlü davranmakla eleştirmişti.



IMF'den Yunanlara: Kimseden sempati beklemeyin



İngiliz Guardian gazetesine demeç veren IMF Başkanı Christine Lagarde ise, Yunanistan için belirlenen sert kemer sıkma önlemlerini yumuşatmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Yunanlardan vergilerini ödemelerini talep eden Lagarde, Yunanlara seslenerek, "Artık geri ödeme zamanı. Kimseden sempati beklemeyin" dedi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, finansal krizin etkilediği Avrupalı ülkelerden çok, Sahraaltı Afrika'da yaşayan çocukların durumuna üzüldüğünü dile getirdi.