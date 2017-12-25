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İsrail'den sınır dışı edilen iki Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi

Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı isimli Türk vatandaşları cuma günü Mescid-i Aksa'ya girerken gözaltına alınmıştı

25 Aralık 2017 20:49

İsrail, Kudüs'te cuma günü gözaltına alınan ve cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı isimli iki Türk vatandaşını sınır dışı etti. Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 19.40'ta Tel-Aviv'den İstanbul'a gelen Kızılırmak ve Gargılı, polis tarafından uçaktan alınarak işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.  Kızılırmak ve Gargılı ile birlikte Kudüs'e giden tamamı erkek dört yetişkin ile 10 çocuktan oluşan grup da aynı uçakla Türkiye'ye döndü.

Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşlarının, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri ay sonuna kadar yasaklandı.

Kızılırmak ile Gargılı cuma günü yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isterken, Koç ise cuma namazı sonrası Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi Kızılırmak ile Gargılı'ya, "İsrail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", Koç'a da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmak" suçlamalarını yöneltmişti.

3 Türk vatandaşı da cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemede polisin suçlamalarını reddetmişti.

Kızılırmak ile Gargılı'nın Kudüs'ü ziyaret etmek için Belçika’dan geldiği, Koç'un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı belirtilmişti.

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