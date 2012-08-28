İsrail'den 'Rachel Corrie'nin buldozerle ölüm' davasına ret

İsrail mahkemesi, Gazze Şeridi'nde 2003'te Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına engel olmaya çalışırken bir buldozer tarafından ezilerek öldürülen Rachel Corrie'nin ailesinin İsrail ordusu aleyhine açtığı davayı reddetti.

İsrail mahkemesi, 2003'te bir gösteri sırasında İsrail'e ait bir buldozer tarafından ezilerek öldürülen Amerikalı barış eylemcisi Rachel Corrie'nin ailesinin orduya açtığı davayı reddetti.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa bölgesindeki mahkemenin hakimi Oded Gerşon, ordunun ve buldozeri kullanan İsrail askerinin ihmalinin söz konusu olmadığı sonucuna vardığını belirtti. Gerşon Corrie'nin ölümünün ardından İsrail ordusu tarafından açılan soruşturmanın gerektiği gibi yürütüldüğünü söyledi. Rachel Corrie, Gazze'de Filistinlilere ait evleri yıkan bir buldozerin önüne geçerek yıkıma engel olmaya çalışmış ve aracın paletleri altında hayatını kaybetmişti. Corrie ailesi, 23 yaşındaki kızlarının kasten ve yasadışı şekilde öldürüldüğü ve İsrail hükümetinin olayla ilgili güvenilir bir soruşturma yürütmediği gerekçesiyle Hayfa'da İsrail devletine ve ordusuna karşı sembolik tutarı olan 1 dolarlık tazminat dava açmıştı.

İsrail Mahkemesi'nin kararını açıklamasının ardından basın açıklaması yapan Avukat Ebu Hüseyin, Corrie'nin ölümünün cezasız kalmasını adaletin açıkça çiğnenmesi olarak niteleyerek, "Rachel Corrie, Gazze'deki adaletsizliği ve yıkımları tamamen barışçıl bir şekilde protesto ederken öldürüldü. Mahkeme bugün verdiği kararla, sivillerin hayatını tehlikeye atan yasadışı uygulamalara resmen onay vermiş oldu. Karar, kurbanı çarpık gerçeklere dayanarak suçlamaktadır" dedi.

Corrie davasının gerçeğe ve adalete ulaşmak için çetin bir savaş olduğunu belirten Ebu Hüseyin, güçlü delilleri karartan İsrail Mahkemesi'nin uluslararası hukukun temel prensiplerini çiğnediğini ifade etti. Avukat Ebu Hüseyin, mahkemenin adaleti inkar ettiğini ve İsrail ordusunun, insan haklarının sistematik bir şekilde ihlal edilmesinden sorumlu olduğunu belirtti.