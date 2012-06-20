İsrail'den övgü: Türkiye süper güç oldu

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kısa bir süre önce koalisyon hükümetine girmeye ikna ettiği Kadima Partisi lideri ve İsrail Başbakan yardımcısı Şaul Mofaz, herkesin, Türkiye'nin artık bölgesinde bir süper güç haline geldiğini anlaması gerektiğini söyledi.

Netanyahu hükümetinde şimdi Başbakan yardımcısı olarak görev yapan Şaul Mofaz, Washington Institute adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, herkesin, Türkiye'nin artık bölgesinde bir süper güç haline geldiğini anlaması gerektiğini söyledi. Mofaz, "Türkiye ile geçmişte olduğu gibi stratejik ilişkilerimiz olmalı. Artık geçmişi geride bırakıp geleceğe bakmalıyız'' dedi.

Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan İsrail Başbakan yardımcısı Mofaz, ''Özellikle İsrail'de olmak üzere hepimiz, Türkiye'nin bölgesinde bir süper güç haline geldiğini anlamalıyız. Türkiye'yi bölgemizde bir süper güç olarak görüyorum, bunda hiçbir şüphe yok'' şeklinde konuştu.

'İki tarafın liderleri sorunları çözmeli'

''Türkiye ile geçmişte olduğu gibi stratejik ilişkilerimiz olmalı. İsrail Genelkurmay Başkanı'yken en iyi dostum Türk Genelkurmay Başkanı'ydı" diyen İsrail Başbakan yardımcısı Şaul Mofaz, "Biz, ilişkilerimizdeki sorunları çözmeliyiz. Biz derken, iki taraftan da liderleri kastediyorum. Biraraya gelmeli, konuşmalı, geçmişi geride bırakmalı ve geleceğe bakmalıyız. Bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğine inanıyorum. Ne zaman ve nasıl olacağını söyleyemem ama hem İsrail'in hem de Türkiye'nin stratejik hedefleri için bu gerekli'' dedi.

Mofaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her iki ülkenin atması gereken adımlar olduğunu da vurguladı.