T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İsrail'den övgü: Türkiye süper güç oldu

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu kısa süre önce Kadima Partisi'nin asker kökenli lideri Şaul Mofaz'ı koalisyon hükümetine girmeye ikna etmişti

20 Haziran 2012 14:53

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kısa bir süre önce koalisyon hükümetine girmeye ikna ettiği Kadima Partisi lideri ve İsrail Başbakan yardımcısı Şaul Mofaz, herkesin, Türkiye'nin artık bölgesinde bir süper güç haline geldiğini anlaması gerektiğini söyledi.

Netanyahu hükümetinde şimdi Başbakan yardımcısı olarak görev yapan Şaul Mofaz, Washington Institute adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, herkesin, Türkiye'nin artık bölgesinde bir süper güç haline geldiğini anlaması gerektiğini söyledi. Mofaz, "Türkiye ile geçmişte olduğu gibi stratejik ilişkilerimiz olmalı. Artık geçmişi geride bırakıp geleceğe bakmalıyız'' dedi.

Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan İsrail Başbakan yardımcısı Mofaz, ''Özellikle İsrail'de olmak üzere hepimiz, Türkiye'nin bölgesinde bir süper güç haline geldiğini anlamalıyız. Türkiye'yi bölgemizde bir süper güç olarak görüyorum, bunda hiçbir şüphe yok'' şeklinde konuştu.

 

'İki tarafın liderleri sorunları çözmeli'

 

''Türkiye ile geçmişte olduğu gibi stratejik ilişkilerimiz olmalı. İsrail Genelkurmay Başkanı'yken en iyi dostum Türk Genelkurmay Başkanı'ydı" diyen İsrail Başbakan yardımcısı Şaul Mofaz, "Biz, ilişkilerimizdeki sorunları çözmeliyiz. Biz derken, iki taraftan da liderleri kastediyorum. Biraraya gelmeli, konuşmalı, geçmişi geride bırakmalı ve geleceğe bakmalıyız. Bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğine inanıyorum. Ne zaman ve nasıl olacağını söyleyemem ama hem İsrail'in hem de Türkiye'nin stratejik hedefleri için bu gerekli'' dedi.

Mofaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her iki ülkenin atması gereken adımlar olduğunu da vurguladı.

 

ETİKETLER

israil başbakan yardımcısı şaul mofaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24