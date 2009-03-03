T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İsrail'den Musevi-Arap düeti

İsrail Eurovision şarkı yarışmasına, Yemen kökenli bir Musevi ile Celile'den bir Hristiyan Arap'ın düet şarkısıyla katılacak

03 Mart 2009 02:00

İsrail halkı, ülkelerini 16 Mayısta Moskova'da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasında, Yemen kökenli bir Musevi ile Celile'den bir Hristiyan Arap'ın düet yaptığı barışçıl şarkı, "Bir başka yol olmalı" adlı şarkının temsil etmesine karar verdi.

İsrail Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından 11 Ocakta İsrail'i temsil etmeleri ve Yahudilerle Arapların bir arada yaşayabileceğini göstermek için seçilen Ahinoam Nini ile Mira Avad'ın seslendirdiği parçalar SMS ile oylandı.

Halk, "Ağladığım zaman, ikimiz için ağlıyorum, ıstırabımın adı yok ve ağladığım zaman, bu acımasız gök için ağlıyorum ve diyorum ki başka bir yol olmalı" sözlerinin bulunduğu parçayı seçerken, Mira Avad'ın İsrail'i temsil etmesi ülkede bir polemik yarattı.

İsrailli Arap sanatçılar, bu seçim üzerine bunun İsrail hükümetinin, ayrımcılığı meşru kılmak için propaganda operasyonu olduğu gerekçesiyle bir ilan yayımladı.

İsrail'i Eurovision şarkı yarışmasında ilk temsil edecek Arap olan, 1975 doğumlu oyuncu ve şarkıcı Mira Avad, bir rock grubunun solisti olarak sahnelerde boy göstermiş, Arapça ve İbranice birçok plak çıkarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24