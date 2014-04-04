İsrail'den misilleme



Ortadoğu barış müzakerelerinde, İsrail tarafının başmüzakerecisi Zipi Livni, Filistin tarafının başmüzakerecisi Saib Erekat ile yaptığı görüşmede, İsrail'in tutukluları serbest bırakma kararını dondurduğunu belirtti.

İsrail tarafı, Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'ın 26 tutuklunun anlaşılmış olmasına rağmen serbest bırakılmamasının ardından, devlet olarak tanınmak için başlattığı girişimlere sert tepki gösterdi.

Çarşamba gece saatlerine kadar iki tarafın müzakere heyetleri arasında süren görüşmelerde, tansiyonun yükseldiği ve karşılıklı tehditlerin savrulduğu bildirildi.

Saib Erekat'ın Livni ile konuşmasında, İsrail'in otoritesi altındaki Filistin adına değil, BM tarafından devlet olarak tanınmış Filistin adına konuştuğunu belirtmesine karşılık, Livni'nin sert yaptırımlarla tehdit ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iki tarafın başmüzakerecilerini uyararak, Ortadoğu barış müzakerelerini kurtarma yetkisinin kendilerinde değil İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ta olduğuna dikkat çekti.

26 Filistinli tutuklunun, Ortadoğu barış müzakereleri kapsamında dört turda serbest bırakılacak tutuklular arasında yer alıyor, mart ayı sonuna kadar serbest bırakılmaları gerekiyordu.

İsrail'in taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine hafta başında ilişkiler yeniden gerilmiş ve haziran sonuna kadar devam etmesi ön görülen barış görüşmeleri yeniden çıkmaza girmişti.