-İSRAİL'DEN İRAN'A TEPKİ TEL AVİV (A.A) - 20.02.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın iki savaş gemisinin Süveyş Kanalı'ndan geçişiyle ilgili haberlerin ardından, bunu İran'ın Ortadoğu bölgesinde etkisini artırma teşebbüslerinin bir adımı olarak nitelendirdi. Haftalık olağan kabine toplantısının açılışında konuşan Netanyahu, bunu çok ciddiye aldığını ifade etti ve ülkesinin savunma ihtiyacının büyüdüğünü belirtip, savunma bütçesini buna göre artıracaklarını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman da İran savaş gemilerinin Süveyş'ten geçişini bir provokasyon olarak nitelendirmişti.