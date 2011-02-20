T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSRAİL'DEN İRAN'A TEPKİ TEL AVİV (A.A)

20 Şubat 2011 15:24

-İSRAİL'DEN İRAN'A TEPKİ TEL AVİV (A.A) - 20.02.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın  iki savaş gemisinin Süveyş Kanalı'ndan geçişiyle ilgili haberlerin ardından, bunu İran'ın Ortadoğu bölgesinde etkisini artırma teşebbüslerinin bir adımı olarak nitelendirdi. Haftalık olağan kabine toplantısının açılışında konuşan Netanyahu, bunu çok ciddiye aldığını ifade etti ve ülkesinin savunma ihtiyacının büyüdüğünü belirtip, savunma bütçesini buna göre artıracaklarını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman da İran savaş gemilerinin Süveyş'ten geçişini bir provokasyon olarak nitelendirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24