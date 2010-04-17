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Yaşam

İsrail'den iPad'e yasak!

İsrail, iPad'in sahip olduğu wi-fi sisteminin yerel ağa zarar vereceği gerekçesiyle ihracatını yasakladı.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - İsrailli yetkililer yaklaşık 2 hafta önce ABD'de satışa sürülen iPad'lerin aship olduğu wi-fi sisteminin yerel internet ağına zarar verebileceği iddiasıyla, ihracatını yasakladı. ABD'den satın alınıp ülkeye havalimanında sokmaya çalışan yolcuları da göz dağı veren  yetkililer, iPad'lere havalimanında el konulacağının açıkladı.


İletişim Bakanlığı sözcüsünün Financial Times'a yaptığı açıklamada iPad'de bulunan "wi-fi"nin, İsrail'deki wireless sistemiyle uyumlu olmadığını söylerken, iPad'deki wi-fi'nin yerel ağa zarar verebileceğini iddia etti. Ancak Bakanlık sözcüsü bu açıklamayı yaptığı sırada iPAd'ler İsrail'e ulaşmıştı.

 
Sözcü İsrail'in sahip olduğu sistemin Avrupa standartlarında olduğunu ve diğer Avryupa ülkelerinin de benzer önlemler alabileceğinin ifade etti.
 

Apple, ürettiği iPad'le ilgili olarak ortaya atılan iddialara henüz yanıt vermiş değil.

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