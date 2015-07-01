İsrail’den ‘Hamas ve Türkiye işbirliği’ iddiası

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, Türkiye'de ikamet eden bazı Hamas yöneticilerinin, İsrail hedeflerine eylemler gerçekleştiren Filistinlileri finanse ederek yönlendirdiğini öne sürdü.

İsrail devlet radyosunun haberine göre Savunma Bakanı Yalon, "Hamas, İsrail hedeflerine yönelik silahlı eylemlerde bulunmak üzere İran'dan elde ettiği finansal kaynakları Batı Şeria'ya aktarıyor ve bunlar, Türkiye'de bulunan Hamas örgütü üzerinden yapılıyor" iddiasında bulundu.

Söz konusu kişilerin isimlerine ilişkin detay vermeyen ve Filistin yönetiminden de birilerinin, "İsrail'e yönelik silahlı saldırılara tahrik edici davranışlarda" bulunduğunu savunan Yalon, "Bu ayda evlerinde oturan bazıları, televizyon kanallarında çıkan bazı programlar izledikten sonra bu tür eylemleri yapmak üzere evinden çıkıyor" diye konuştu.

Güvenlik gerekçeleriyle adını açıklamak istemeyen Batı Şeria'daki Hamas liderlerinden bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas, tüm faaliyetlerini Filistin toprakları üzerinde gerçekleştiriyor. Türkiye'nin ismini söylemekle Filistin halkına destek çıkanların üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Filistin halkına sadece insani yardımlarda bulunduğunu vurgulayan yetkili, "Hamas, İsrail'e yönelik bir eylem yapmak istediğinde hiç bir ülkeyi karıştırmaz. Çünkü bunlar, Hamas'ın izlediği politikalar değildir" dedi.

Batı Şeria'da dün Filistinlilerin kullandığı bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan 4 Yahudi yerleşimciden birinin öldüğü bildirilmişti.