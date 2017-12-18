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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Olayda ölen ya da yaralananların bulunmadığı belirtildi

18 Aralık 2017 10:11

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 mevziyi vurduğu bildirildi.

Filistin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeybatısında El-Bahriyye, Askalan ve El-Vaha olarak bilinen 3 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail polisinden dün yapılan açıklamada Gazze'den fırlatıldığı öne sürülen iki roketten birinin Askalan (Aşkelon) bölgesinde boş alana isabet ettiği, olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı ifade edilmişti.

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