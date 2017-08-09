T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail jetlerinin Gazze'yi hedef alan harekatında en az üç kişi yaralandı. Harekattan önce Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket saldırısı düzenlenmişti.

09 Ağustos 2017 12:43

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Bombardıman emrinin, Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket saldırısı düzenlenmesi üzerine verildiği belirtildi. Güvenlik birimlerinin temsilcileri ve görgü tanıkları tarafından Gazze kentinin kuzeybatısından şiddetli patlama seslerinin geldiği belirtildi.

İsrail hava saldırısı abluka altındaki sahil şeridinde mevzilenen silahlı grupları hedef aldı. Doktorlardan alınan bilgiye göre, yaralılardan birinin durumu ağır. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İsrail topraklarına yapılan roket saldırısının ise can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

İsrail ile Gazze Şeridi'ni kontrolü altında bulunduran Hamas arasında 2008 yılından bu yana üç savaş yaşandı. 2014 yılındaki son çatışmadan bu yana bölgeye kırılgan bir ateşkes hakim. Filistin bölgelerinden periyodik olarak İsrail topraklarına fırlatılan füzelerden İsrail hükümeti Hamas'ı sorumlu tutuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/AP/Afp, AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GazzeFilistinlininBombardımanHamasDeutsche Welle Türkçe Dpa/AP/Afp BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24