İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Bombardıman emrinin, Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket saldırısı düzenlenmesi üzerine verildiği belirtildi. Güvenlik birimlerinin temsilcileri ve görgü tanıkları tarafından Gazze kentinin kuzeybatısından şiddetli patlama seslerinin geldiği belirtildi.

İsrail hava saldırısı abluka altındaki sahil şeridinde mevzilenen silahlı grupları hedef aldı. Doktorlardan alınan bilgiye göre, yaralılardan birinin durumu ağır. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İsrail topraklarına yapılan roket saldırısının ise can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

İsrail ile Gazze Şeridi'ni kontrolü altında bulunduran Hamas arasında 2008 yılından bu yana üç savaş yaşandı. 2014 yılındaki son çatışmadan bu yana bölgeye kırılgan bir ateşkes hakim. Filistin bölgelerinden periyodik olarak İsrail topraklarına fırlatılan füzelerden İsrail hükümeti Hamas'ı sorumlu tutuyor.

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Dpa/AP/Afp, AG, BÖ