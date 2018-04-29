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BBC Türkçe

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlediği belirtildi. İsrail Ordusu, iki Hamas tesisini hedef alan operasyonların İsrail topraklarına roket atılmasının ardından gerçekleştiğini söylüyo

29 Nisan 2018 20:30

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava operasyonlarının Gazze tarafından İsrail topraklarına atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Hamas kastedilerek "İsrail, roket saldırısından terör örgütünü sorumlu tutmaktadır" dendi.

İngilizce yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, Gazze'de iki Hamas binasının hedef alındığını ve operasyonda ABD'den yeni alınan F-35 tipi savaş uçaklarının kullanıldığını yazdı.

İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İsrail ordusu, Salı gecesi ülkenin güneyindeki Hof Aşkelon bölgesine bir roketin isabet ettiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirmişti.

2014 yılının yaz aylarında İsrail hükümeti üç İsrailli gencin kaçırılıp öldürülmesinden Hamas'ı sorumlu tutmuş ve yaklaşık iki ay boyunca Gazze'yi hedef alan yoğun bir hava saldırısı sürecini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2014'teki Gazze hava saldırılarında 1500'e yakın Filistinli sivilin öldürüldüğünü açıklamış, Uluslararası Af Örgütü "İsrail Gazze'de savaş suçu işlemiş olabilir" demişti.

3 yıl önce yaşanan yoğun çatışmalardan bu yana Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas ile İsrail hükümeti arasında kırılgan bir ateşkes yürürlükte kalmaya devam ediyor.

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