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Dünya

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

02 Ocak 2016 12:34

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı yerlerine biz dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri eğitim sahası, Ebrac el-Mekkusi bölgesinde bulunan bir askeri alan ile El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda sınırdaki askeri hareketliliği izleme noktasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde boş bir araziyi de hedef aldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, hedef alınan yerlerde ve çevresindeki binalarda hasar meydana geldiği bildirildi.

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