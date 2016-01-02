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Erdoğan: İsrail ve Türkiye’nin birbirine ihtiyacı var

Türkiye - İsrail ilişkileri, 2010'da 9 Türk vatandaşının öldürüldüğü Mavi Marmara baskını nedeniyle kopma noktasına gelmişti

31 Mayıs 2010&#39;da Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Türkiye ile İsrail arasında diplomatik kriz çıkmıştı

02 Ocak 2016 10:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İsrail, bölgede Türkiye gibi bir ülkeye muhtaçtır. Bizim de İsrail’e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu, bölgenin bir gerçeği" dedi.

Suudi Arabistan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme yönünde atılan adımları da değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Şartlarımız belli; özür, tazminat ve ambargonun kaldırılması. Ambargo noktasında “Türkiye üzerinden mallar, inşaat malzemeleri girebilir” dediler. Yazılı metni göreceğiz ki iş sağa sola sapmasın. Önem verdiğimiz başka husus Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerin son bulması. İsrail, bölgede Türkiye gibi bir ülkeye muhtaçtır. Bizim de İsrail’e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu, bölgenin bir gerçeği. Karşılıklı samimiyet çerçevesinde bu adımları atmayı başarabilirsek, normalleşme beraberinde gelir. Filistin’deki kardeşlerimizi gözetmek durumundayız.

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