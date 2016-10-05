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BBC Türkçe

İsrail'den Gazze'ye giden 'kadın gemisine' müdahale

İsrail donanması, ablukaya karşı Gazze Şeridi'ne giden, sadece kadın eylemcilerden oluşan geminin yolunu uluslararası sularda kesti. Gemi, İsrail güçlerinin eşliğinde Aşhod limanına götürülüyor.

05 Ekim 2016 23:19

İsrail donanması, ablukaya karşı Gazze Şeridi'ne giden geminin yolunu uluslararası sularda kesti.

Zaytuna (Zeytin) adlı geminin, İsrail güçlerinin eşliğinde yol aldığı belirtiliyor.

Geminin İsrail'in Aşhod limanına götürüldüğü düşünülüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerin Zeytouna'yı uluslararası sularda durduğu ve rotasını değiştirmesini istediği, bunun kabul edilmemesi üzerine geminin durdurulup arandığı belirtildi.

Açıklamada aramanın "olaysız" geçtiği aktarıldı.

Gemi eylemi, ağırlıklı olarak Avrupa'da faaliyet gösteren Filistin yanlısı grupların oluşturduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından gerçekleştiriliyor.

Hollanda bandıralı gemide sadece kadın eylemciler bulunuyor. Gemi bu yüzden uluslararası kamuoyunda 'Gazze'ye kadın gemisi' olarak tanımlanıyor.

Gemi, Eylül ayından İspanya'nın Barcelona kentinden yola çıkmıştı.

Nobel Barış Ödülü sahibi Kuzey İrlanda barış aktivisti Mairead Maguire, Yeni Zelanda Yeşiller Partisi Milletvekili Marama Davidson, ABD'den oyun yazarı ve senarist Naomi Wallace, Norveçli akademisyen ve aktivist Gerd von der Lippe Norveç ile Kanada'dan öğretim üyesi Marilyn Porter gemide bulunanlardan birkaçı.

Türkiye'den sporcu ve antrenör Çiğdem Topçuoğlu'nun da katılacağı açıklanmıştı.

Çiğdem Topçuoğlu daha önce 2010'da İsrail komandolarınca basılan Mavi Marmara gemisinde de bulunmuştu. Eşi Çetin Topçuoğlu, İsrail askerlerince öldürülen 10 kişiden biriydi.

söylemişti

2010 yılının Mayıs ayında Mavi Marmara öncülüğünde altı gemilik bir filoyla Gazze'ye gidenlerden 10 Türk eylemci, İsrail'in düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

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