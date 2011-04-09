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Dünya

İSRAİL'DEN GAZZE'YE FÜZE SALDIRISI GAZZE (A.A)

09 Nisan 2011 10:30

-İSRAİL'DEN GAZZE'YE FÜZE SALDIRISI GAZZE (A.A) - 09.04.2011 - Gazze şeridinde bir hedefi vuran İsrail füzesi, 3 kişinin ölümüne yol açtı.  Filistin hastane kaynaklarına göre, sabaha karşı düzenlenen saldırıda, Mısır sınırı yakınındaki Refah'ta bir araç hedef alındı. Ölenlerden birinin bir Hamas komutanı olduğu, diğer ikisinin ise koruma olduğu bildirildi.   Perşembe günü Filistin tarafından fırlatılan ve bir okul otobüsünü hedef alan, 16 yaşında bir çocuğun ve bir yetişkinin ağır yaralandığı saldırı sonrasında İsrail tarafından tank ve uçaklarla düzenlenen misilleme saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı böylece 17'ye yükseldi. Çatışmanın tırmanmaya başladığı 20 Mart sonrasında ölen Filistinlilerin sayısı da 35'e yükselmiş oldu.  Filistin tarafından Perşembe günü düzenlenen roket saldırısından sonra İsrailli yetkililer Hamas'a dersini vereceklerini belirtmiş, Başbakan Binyamin Netanyahu dün, "çocukları öldürmeye kalkışanlar kendi hayatlarını ortaya koymuş olurlar" demişti.   Misilleme amacıyla düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölen 17 kişi arasında 11 yaşında bir erkek çocuğu da dahil olmak üzere çok sayıda sivil de bulunuyor. 

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