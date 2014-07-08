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Dünya

İsrail'den Gazze'ye askeri harekât hazırlığı

İsrail güvenlik kabinesi, Salı günkü saldırılarda en az yedi Filistinli'nin öldüğü Gazze Şeridi'ne yönelik olası saldırılar için 40 bin yedek askerin göreve çağrılmasına onay verdi

08 Temmuz 2014 20:33

İsrail ordusu, yedek askerlerin konuşlanmasına yönelik acil uygulamaya konulacak bir plan olmadığını, saldırıların genişletilmesi ihtiyacı duyulması halinde hazırlık olarak böyle bir karar alındığını ifade etti. Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas da, İsrail'e 'Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığı tırmandırmaması' uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’nin Wafa haber ajansını kaynak gösterdiği haberine göre Abbas, İsrail'in bölgeyi büyük bir yıkıma sürüklemekten kaçınması gerektiğini söyledi ve uluslararası toplumdan İsrail hükümetine baskı uygulamasını istedi. Filistin yönetimi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir evi hedef aldığı saldırıda en az yedi Filistinli'nin öldüğü, 70 Filistinli'nin de yaralandığı duyuruldu.

Reuters haber ajansı, bölge sakinlerinin ifadelerine dayandırdığı haberinde İsrail'in hedefindeki evin bir Hamas üyesinin ailesine ait olduğunu belirtti. İlk saldırıdan sonra, evin çatısında toplanan kalabalığın 'canlı kalkan' oluşturduğu ve ikinci saldırının önüne geçmeye çalıştığı bildirildi.

 

'Kara operasyonu göz ardı edilmedi'

 

İsrail'den Salı günü yapılan açıklamada "40 terör bölgesinin vurulduğu" belirtilirken, Gazze'den de İsrail'e 100 füze fırlatıldı. İsrail ise, füze saldırıları sona erene kadar havadan bombalamaya devam edeceğini duyurdu ve kara operasyonu seçeneğini göz ardı etmediklerini belirtti.

İsrail ordusu sözcüsü Albay Peter Lerner, "Bu seçeneğe karşı hazırlıklı olmalıyız" diyerek, sözlerini "Tırmanan gerilime karşı hazırlıklı olmalıyız. Ve tabi ki hazırlanıyoruz. Bazı yedek askerleri göreve çağırdık ve Gazze Şeridi'nde bu seçeneğe karşı hazırlıklı olmak için gerekli adımları atıyoruz" şeklinde sürdürdü.

Filistinli sağlık yetkilileri, dün gece Gazze'ye yönelik saldırılarda da en az 15 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

 

 

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