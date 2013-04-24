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Dünya

İsrail'den 'Ermeni soykırımı' için yasa hazırlığı

İsrail parlamentosu Knesset, Meretz Partisi milletvekili Zehava Gal-On'un girişimiyle dün, Ermeni soykırım iddialarını görüştü

24 Nisan 2013 14:37

İsrail parlamentosu Knesset'in gündeminde dün Ermeni soykırım iddiaları vardı. Knesset, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili bir yasa hazırlanmasına karar verildi.
 
İsrailli milletvekili Zehava Gal-On, Türkiye'yle yakınlaşma çabalarına karşın Ermeni soykırım iddialarının Knesset tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Oturumda konuyla ilgili bir yasa hazırlanması yönündeki öneri kabul edildi. Söz konusu yasa tasarısının hazırlanması için Knesset'in bir komitesi görevlendirildi.

Dün oturum öncesi açıklama yapan Knesset eski başkanı Reuven Rivlin, İsrail ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin İsrail parlamentosunun Ermeni soykırımı iddiasını tanımasının önünde engel olmadığını savunmuştu.

Rivlin, “Stratejik ilişkilerin gerektirmesi nedeniyle Türkiye'den Mavi Marmara için özür dilemek anlaşılabilir, ama aynı sebeplerle Ermeni soykırımının reddedilmesi kabul edilebilir bir durum değildir" demişti.

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