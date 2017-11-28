İsrail'den doğalgaz sahaları için yeni roket savunma sistemi

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - İsrail’in açıkdeniz doğalgaz sahalarını korumak amacıyla geliştirdiği roket savunma sistemi “Demir Kubbe”nin, başarıyla test edildiği bir askeri sözcü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin başarıyla gerçekleştirdiği tatbikatta “Demir Kubbe” Hava Savunma Sistemi’nin işlevselliğinin onaylandığı duyuruldu.

İsrail Ordusu’ndan yapılan yapılan açıklamaya göre, İsrail Deniz ve Haka Kuvvetleri, planlanmış bir tatbikat gerçekleştirerek sistemin işlevselliğini test ettiler. Yapılan açıklamada, “Adir” adı verilen radarın roketleri tespit ettiği ve “Tamir” adı verilen önleyici roketlerin ise saldırıyı engellemek adına ateşlendiği ve açık sularda yer alan stratejik varlıkların başarıyla savunulduğu duyuruldu.

İsrail Ordusu, yeni savunma sisteminin, donanmanın ülkenin stratejik varlıklarını korumak için hâlihazırda kullandığı ekipmanlara ve donanmaya ait gemilere takviye olacağını kaydetti.

Deniz tabanlı Demir Kubbe, İsrail’in, karatabanlı Demir Kubbe sistemi ve Davut’un Sapanı’ndan oluşan çok katmanlı savunma ilkelerinin bir parçası.