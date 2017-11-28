T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den doğalgaz sahaları için yeni roket savunma sistemi

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - İsrail’in açıkdeniz doğalgaz sahalarını korumak amacıyla geliştirdiği roket savunma sistemi “Demir Kubbe”nin, başarıyla test edildiği bir askeri sözcü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu

28 Kasım 2017 14:59

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - İsrail’in açıkdeniz doğalgaz sahalarını korumak amacıyla geliştirdiği roket savunma sistemi “Demir Kubbe”nin, başarıyla test edildiği bir askeri sözcü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.
Açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin başarıyla gerçekleştirdiği tatbikatta “Demir Kubbe” Hava Savunma Sistemi’nin işlevselliğinin onaylandığı duyuruldu.
İsrail Ordusu’ndan yapılan yapılan açıklamaya göre, İsrail Deniz ve Haka Kuvvetleri, planlanmış bir tatbikat gerçekleştirerek sistemin işlevselliğini test ettiler. Yapılan açıklamada, “Adir” adı verilen radarın roketleri tespit ettiği ve “Tamir” adı verilen önleyici roketlerin ise saldırıyı engellemek adına ateşlendiği ve açık sularda yer alan stratejik varlıkların başarıyla savunulduğu duyuruldu.
İsrail Ordusu, yeni savunma sisteminin, donanmanın ülkenin stratejik varlıklarını korumak için hâlihazırda kullandığı ekipmanlara ve donanmaya ait gemilere takviye olacağını kaydetti.
Deniz tabanlı Demir Kubbe, İsrail’in,  karatabanlı Demir Kubbe sistemi ve Davut’un Sapanı’ndan oluşan çok katmanlı savunma ilkelerinin bir parçası.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAKubbe”ninAçıklamadaKubbe” Hava Savunma SistemininOrdusundanDenizHaka KuvvetleriYapılanOrdusuDemir KubbeDavutun Sapanından

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24