İsrail'den diplomatik nezaketsizlik

T24 - İsrail Büyükelçisi Tamar Samash, Türkiye’nin AB nezdindeki büyükelçisi Selim Kuneralp’le birlikte yer alacağı Brüksel’deki konferansa mazeret bildirmeksizin katılmadı.



Avrupa Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen 'Ortadoğu’da Jeopolitik Manzaranın Yeniden Düzenlenmesi’ adlı konferansta diplomatik bir skandal yaşandı.



Brüksel'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin AB nezdindeki büyükelçisi Selim Kuneralp'in katıldığı konferansa, İsrail Büyükelçisi Tamar Samash gelmedi.



İki ismin bir araya gelmesinin beklendiği konferansa, İsrail Büyükelçisi’nin herhangi bir bilgilendirme yapmadan gelmediği belirtilirken, konferansta İsrail devleti adına Efraim Imbar’ın 6 Haziran 2010 tarihli 'Türkiye, Avrupa’ya, batıya ve İsrail’e allahaısmarladık diyor' makalesi okundu.



Zehir zemberek ifadelerin yer aldığı makalede, Türkiye’nin ve Başbakan Erdoğan’ın Yahudi düşmanı olduğu, seçimlerde Türkiye’nin daha demokrat bir hükümet seçmesi gerektiği, Türkiye - İsrail ilişkilerinin hükümet değişikliği ile düzelebileceği belirtildi.



Makalede ayrıca, ABD Başkanı Obama’nın çok zayıf bir başkan olduğu, Müslümanlarla iyi geçinmek için Türkiye’ye destek verdiği savunuldu.



Samash’ın konferansa gelmemesine tepki gösteren Büyükelçi Selim Kuneralp, İsrail’in diplomatik nezaketin dışında davrandığını belirtirken, İsrail Büyükelçisi’nin gelmeyeceği konusunda bilgisi olması halinde kendisinin de gecede yer almayabileceğini ifade etti.



Kuneralp ayrıca, konferansın amacının AB - Türkiye ilişkilerini konumlandırmak olduğunu ve İsrail - Türkiye ilişkilerinin tartışılmaması gerektiğinin altını çizdi. Büyükelçi, konuşmasını da AB ile ilişkiler ve Ortadoğu’daki gelişmelere ayırdı.







