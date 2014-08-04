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Dünya

İsrail'den bir kez daha ateşkes

İsrail'in bombaları altında kalan Gazze'den 7 saatlik yeni bir ateşkes haberi daha geldi

04 Ağustos 2014 10:20

Gazze'de 72 saatlik ateşkesin 2 saat sonra bozulmasının ardından İsrail bir kez daha ateşkes ilan etti. 7 saat süreceği belirtilen ateşkese ilişkin Hamas'tan "İsrail'e güvenmiyoruz" açıklaması geldi.

İsrail bu sabah saat 10.00 ile 17.00 arasında geçerli olmak üzere insani ateşkes ilan etti.

İnsani ateşkesin İsrail ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı, Güney Gazze'deki Refah kentinde geçerli olmadığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ateşkes boyunca operasyonların duracağı ancak saldırı gelmesi halinde karşılık verileceği belirtildi.

 

'İsrail'e güvenmiyoruz'

 

Ateşkese ilişkin Hamas'tan da biz açıklama geldi. Hamas Resmi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail'in insani ateşkes kararı almasına ilişkin, "İsrail'in aldığı ateşkes kararı tek taraflı. İşlenen katliamlar konusunda dikkatleri başka yöne çekmeyi hedefliyor. İsrail'e güvenmiyoruz" dedi.

 

Son ateşkes 2 saat sürdü

 

Gazze'de taraflar en son, geçen cuma 72 saatlik ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak söz konusu ateşkes, yalnızca 2 saat sürmüş ve İsrail tanklarının ateşi sonucu 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail çatışmalar sırasında bir askerinin Hamas tarafından kaçırıldığını açıklamış ancak iddia Hamas tarafından yalanlanmıştı.

Öte yandan saldırılarına dün de ara vermeden devam eden İsrail, gelen tepkilere rağmen üçüncü kez BM'ye ait bir okulu vurdu. 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya, ABD ve BM'den de tepki geldi.

İsrail, 7 Temmuz'da hava ve denizden saldırmaya başladığı Gazze'yi, 17 Temmuz'dan itibaren de karadan vurmaya başlamıştı.

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