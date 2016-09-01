İsrail'den Batı Şeria'da 500'den fazla yerleşime onay

İsrail, Filistin'in Batı Şeria kesiminde 300'e yakını yeni olmak üzere 500'den fazla Yahudi yerleşim birimine onay verdi.

Açıklama yerleşim inşalarını gözlemleyen Peace Now organizasyonu tarafından yapıldı.

Evlerden 234'ü Elkana, 30'u Beit Arye ve 20'si Givat Zeev'de inşa edilecek.

Ayrıca Ofarim bölgesinde 1980'lerde inşa edilmiş olan 179 eve de yasal izin verildi.

ABD, İsrail hükümetinin yeni yerleşim kararından "derin endişe" duyduklarını ve Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesinin Filistin'le barış sürecine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu açıkladı.

AFP haber ajansına konuşan bir üst düzey Amerikalı yetkili, yerleşimlerin genişlemesinin ve aynı zamanda Filistinlilerin evlernin yıkılmasının "iki devletli çözüm umutlarını yıktığını" belirtti.

İsrail'in 1967'deki Batı Şeria ve Doğu Kudüs işgalinden bu yana buralarda inşa ettiği 100'den fazla yerleşimde yaklaşık 570 bin İsrailli yaşıyor.

Yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor ancak İsrail buna karşı çıkıyor.

Peace Now, son izinlerle bilrikte bu yıl Batı Şeria'da inşaat izni verilen yerleşim sayısının 2 bin 623'e çıktığına dikkat çekti.

Bu sayıya daha önceden resmi izin olmadna inşa edilip daha sonra yasal izin veriln 756 ev de dahil.

İsrail ile Fİlistin arasındaki son barış müzakereleri süreci 2014 yılında çökmüştü.