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BBC Türkçe

İsrail'den, Batı Şeria'da 20 yılın ardından ilk yeni yerleşimlere onay

İsrail Güvenlik Kabinesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aksi yöndeki kararına rağmen, Batı Şeria'da işgal altındaki topraklarda yeni Yahudi yerleşimleri yapılmasına onay verdi.

31 Mart 2017 06:50

İsrail Güvenlik Kabinesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aksi yöndeki kararına rağmen, Batı Şeria'da işgal altındaki topraklarda yeni Yahudi yerleşimleri yapılmasına, 20 yıl aradan sonra ilk kez resmi onay verdi.

Açıklamada yeni yerleşimlerin Nablus yakınlarındaki Emek Shilo bölgesinde inşa edileceği belirtildi.

Son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı, yerleşimlerin "yasal dayanağı olmadığını" belirtiyor ve "iki devletli çözümü tehlikeye attığını" kaydediyor.

Filistinli yetkililer İsrail Güvenlik Kabinesi'nin kararını kınadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi Hanan Aşravi, "Bu açıklama İsrail'in kendini istikrar ve barıştansa, yasa dışı yerleşimci nüfusunu tatmin etmeye adadığını bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

Yeni yerleşim birimlerine geçen ay boşaltılan Amona yerleşimindeki Yahudilerin yerleştirileceği belirtildi.

Batı Şeria'daki en büyük Yahudi yerleşim birimi olan Amona, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin kararı çerçevesinde, Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edildiği gerekçesiyle boşaltılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Amona'daki yerleşimcilere yeni yer bulma sözü vermişti.

İsrail'in kararına yönelik henüz ABD yönetiminden bir açıklama gelmedi.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin hemen ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de yüzlerce yeni yerleşimi onaylamıştı.

ABD Başkanı Trup geçen ay İsrail'den yerleşim inşasından "bir süre geri durmasını" istemişti.

Yerleşimler meselesi, İsrail ve uluslararası toplum arasında uzun zamandır tartışılıyor.

İsrail'in 1967 işgalinden sonra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kurduğu yaklaşık 140 yerleşimde 600 binden fazla Yahudi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararında "İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurmalı" çağrısı yapılıyor.

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