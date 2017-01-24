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BBC Türkçe

İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 500 konut inşasına onay

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yeni konutların inşasına onay verdi. İsrail, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Pazar günü de Doğu Kudüs'te 500'den fazla yeni konut inşa edileceğini açı

24 Ocak 2017 21:46

İsrail, Batı Şeria'da işgal altındaki topraklarda 2 bin 500 yeni konutun inşasına onay verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu konutların çoğu Ariel ve Givat Zeev yerleşim birimlerinde inşa edilecek.

Bakanlık karara gerekçe olarak, "ev talebinin karşılanmasını" gösterdi.

İnşaata ne zaman başlanacağı ise henüz açıklanmadı.

İsrail, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Pazar günü de Doğu Kudüs'te 500'den fazla yeni konut inşa edileceğini açıklamıştı.

İsrail basınında, Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'in, 100 konutun inşa edileceği Beit El yerleşim birimi için bağış yaptığına yönelik haberler yer almıştı.

Eski ABD Başkanı Obama ise İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı çıkıyordu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ise İsrail'in karara tepki gösterdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan FKÖ Genel Sekreteri Saib Erekat, "Bu hamlenin ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklendiğini düşünüyoruz. Uluslararası toplum İsrail'e bu yaptıklarından dolayı hesap sormalı" dedi.

Birleşmiş Milletler, Donald Trump göreve başlamadan kısa süre önce İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini ilk defa kınayan bir karar almıştı.

On yıllardır ABD tarafından veto edilen karar, Barack Obama'nın son günlerinde ilk kez veto edilmemişti.

İsrail'in yanı sıra Donald Trump da kararı eleştirmişti.

Trump İsrail yönetiminden, "göreve başlayana kadar sabretmesi" istemişti.

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