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Dünya

İsrail'den Avrupalı bakanlara Gazze daveti

Uluslararası baskıların ardından Gazze'ye ablukayı hafifletme kararı alan İsrail, yedi Avrupalı dışişleri bakanını Gazze'ye davet etti.

25 Haziran 2010 03:00

T24- İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İtalyan mevkidaşı Franco Frattini'ye, Avrupalı dışişleri bakanlarından bir heyet oluşturup Gazze'ye gitmesi çağrısında bulundu.


Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Romanya ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, daveti olumlu karşıladığını ve Gazze'ye gitmek istediğini söyledi. Westerwelle, İtalyan mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından davet için “bu olumlu bir gelişme” dedi.
 

İsrail önceki hafta, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Dirk Niebel'in Gazze Şeridi'ni ziyaret etmesine izin vermemişti. İsrail, Gazze'ye gidecek yabancı temsilcilerden, bölgede yönetimi elinde bulunduran Hamas yetkilileriyle görüşmemelerini talep ediyor.

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