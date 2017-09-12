İsrail'den ABD'ye Kürdistan çağrısı

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, ABD'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumunu desteklemesi gerektiğini söyledi.

Şaked, bugün katıldığı bir konferansta, İsrail'in Irak Kürtleri'nin bağımsızlığını desteklediğini yineledi.

Sputnik'in Haaretz'den aktardığı habere göre; Şaked, "İsrail ile Batı ülkelerinin Kürdistan devletinin kurulmasında büyük menfaati olduğunu" belirterek, "ABD'nin, Kürdistan Bölgesi'nde yapılacak referandumu destekleme zamanı geldiğini düşünüyorum" dedi.

ABD, IKBY'de yapılacak referandumun zamanlamasını IŞİD'le süren mücadele nedeniyle doğru bulmadığını açıklamıştı.

Şaked, daha önce yaptığı açıklamada da, ülkesinin Ortadoğu'da bağımsız Kürt devleti kurulmasına destek vermesini istemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, ABD'li Kongre üyeleriyle daha önce gerçekleştirdiği görüşmelerde, Kürtlerin devlet sahibi olması gerektiğini ifade etmişti.