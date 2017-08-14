Netanyahu: Irak'taki Kürtler bağımsız devlete sahip olmalı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Kürtler, Irak'ın bir bölümünde devlet sahibi olmalı” dedi.

Rûdaw'ın İsrail’de yayınlanan Jerusalem Post gazetesinden aktardığı haberde, “Netanyahu'nun, İsrail'in Kürdistan devletinin kurulmasını destekleyeceği” belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun geçtiğimiz perşembe günü ABD Kongresi'nin 33 Cumhuriyetçi üyesiyle bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Habere göre, Kongre üyelerine hitap eden İsrail Başbakanı, “Irak'taki Kürtler bağımsız devlete sahip olmalı. Kürtler cesur, Batı’nın dostu ve bizimle aynı değerleri paylaşan bir halk” ifadelerini kullandı.