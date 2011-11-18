T24 LogoT24 Logo
Politika

İsrail'den 1000 kişilik jest

Bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip prefabrik evleri taşıyan İsrail gemisi Mersin Limanı’na gelirken...

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip prefabrik evleri taşıyan İsrail gemisi Mersin Limanı’na gelirken, İsrail basını, evsizliğin deprem bölgesinde "ciddi bir konu" olduğuna dikkat çekti. 

İsrail'den 1000 kişilik jestVan’da meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için 15 yaşam konteynırı gönderen İsrail’in yardımları devam ediyor. Jerusalem Post gazetesi, bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip prefabrik evleri taşıyan İsrail gemisinin Mersin limanına ulaştığını belirterek, evsizliğin deprem bölgesinde "ciddi bir konu" olduğunu yazdı.

Jerusalem Post, İsrail Savunma Bakanlığı’nın ikinci depremden sonra evsiz kalan bin kişi için gönderdiği prefabrik evleri taşıyan geminin Mersin Limanı’na ulaştığını belirterek, yardımların Ankara’nın talebi üzerine gönderildiğini ifade etti.

Haberde, deprem bölgesinde mevsim sıcaklığının düşmesiyle ve kar yağışının başlamasıyla evsizliğin ciddi bir sorun olduğu vurgulanırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci depremden sonraki Van ziyaretinde “alkış ve yuhalamalarla” karşılandığını ve sıkıntıdan kurtulmak için halk ve yetkililer arasında birlik çağrısı yaptığı iddia edildi.

Erdoğan konuşmasına başladığında “çadır istiyoruz” sloganlarının duyulduğunu ancak, Erdoğan ekonomik yardımları anlattığı zaman "tezahüratların" olduğunu öne süren gazete, Türkiye’nin İsrail yardımlarından sonra söylemlerini yumuşatmadığını, Ankara ve Kudüs arasındaki diplomatik gerilimin devam edeceğinin altını çizdiğini yazdı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24