İsrail'den 1000 kişilik jest

T24

Van’da meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için 15 yaşam konteynırı gönderen İsrail’in yardımları devam ediyor. Jerusalem Post gazetesi, bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip prefabrik evleri taşıyan İsrail gemisinin Mersin limanına ulaştığını belirterek, evsizliğin deprem bölgesinde "ciddi bir konu" olduğunu yazdı.Jerusalem Post, İsrail Savunma Bakanlığı’nın ikinci depremden sonra evsiz kalan bin kişi için gönderdiği prefabrik evleri taşıyan geminin Mersin Limanı’na ulaştığını belirterek, yardımların Ankara’nın talebi üzerine gönderildiğini ifade etti.Haberde, deprem bölgesinde mevsim sıcaklığının düşmesiyle ve kar yağışının başlamasıyla evsizliğin ciddi bir sorun olduğu vurgulanırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci depremden sonraki Van ziyaretinde “alkış ve yuhalamalarla” karşılandığını ve sıkıntıdan kurtulmak için halk ve yetkililer arasında birlik çağrısı yaptığı iddia edildi.Erdoğan konuşmasına başladığında “çadır istiyoruz” sloganlarının duyulduğunu ancak, Erdoğan ekonomik yardımları anlattığı zaman "tezahüratların" olduğunu öne süren gazete, Türkiye’nin İsrail yardımlarından sonra söylemlerini yumuşatmadığını, Ankara ve Kudüs arasındaki diplomatik gerilimin devam edeceğinin altını çizdiğini yazdı.