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Sağlık

İsrail’de yeni şüpheli vaka

Meksika seyahatinden dönen iki kişide domuz gribi hastalığının teşhis edildiği İsrail'de, bir de şüpheli vaka ortaya çıktı.

29 Nisan 2009 03:00

Meksika seyahatinden dönen iki kişide domuz gribi hastalığının teşhis edildiği İsrail'de, bir de şüpheli vaka ortaya çıktı.

Domuz gribi olduğu dün gece kesinleşen 47 yaşındaki hasta ile aynı uçakta bulunan 9 yaşındaki bir çocuğun, hastalığa yakalanmış olabileceği belirtildi.

Bu arada domuz gribi olduğu kesinleşen 47 ve 26 yaşındaki iki hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında dün gece yapılan ve hastalıkla mücadelenin ele alındığı toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kararlarıyla uyumlu olarak, mücadele hazırlıklarına devam edilmesi kararlaştırıldı.

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