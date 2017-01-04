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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de yeni internet yasa tasarısı tartışılıyor

İsrail parlamentosu, şahısları veya ulusal güvenliği tehdit eden internet içeriklerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını ilk oturumda kabul etti. Ancak tasarıya yönelik tepkiler var.

04 Ocak 2017 14:28

İsrail hükümeti, internetteki provokatif paylaşımların engellenebilmesi için hazırlanan yeni yasa tasarısını ilk oturumda kabul etti. İsrail Meclisi Knesset'te çoğunluğun onayıyla kabul edilen yasa tasarısına göre, ülkedeki idari mahkemeler internette şahısları veya ulusal güvenliği tehdit eden içeriklerin yasaklanmasına yönelik hüküm verebilecek. Yasa tasarısı söz konusu içeriklerin, yayınlandıkları sayfalardan kaldırılmasını öngörüyor.

"Jerusalem Post" gazetesinde Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in açıklamalarına dayanarak yayımlanan haberde, yasa tasarısının sadece Filistinlilerin provokasyonlarını engellemeye yönelik olduğu öne sürüldü.

"Düşünce özgürlüğünü kısıtlayabilir"

Ancak yasa tasarısı ifade özgürlüğü önünde bir engel oluşturabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nden Tehilla Schwartz Altschuler, söz konusu tasarısının maksadını aştığını ve kapsamının çok geniş tutulduğunu savundu. Altschuler, bu tasarının yasalaşması halinde herkesin düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.

İsrail hükümeti, internetteki tahrik edici içeriklerin ülkede şiddeti artıran nedenler arasında olduğu görüşünde. Tasarının yasalaşması için iki oturumdan daha geçmesi gerekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Meclisi KnessetPost&quot;Adalet Bakanı AyeletFilistinlilerinDemokrasi Enstitüsü Tehilla Schwartz AltschulerDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/GA

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