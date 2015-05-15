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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de yeni hükümet kuruldu

İsrail'de meclisten güvenoyu alan Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı. Netanyahu, dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

15 Mayıs 2015 12:06

İsrail Parlamentosu Knesset’te 120 milletvekilinden 61'i yeni hükümete güvenoyu verdi. 59 milletvekili hayır oyu kullandı. Koalisyon hükümeti, Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ile sağcı ve dinci kesime dahil diğer dört partiden oluşuyor.

Netanyahu’nun konuşması sırasında İsrail meclisinde gergin anlar yaşandı. İki saat gecikmeyle başlayan oturum sırasında birçok vekil salon dışına çıkarıldı.

Herzog'dan 'sirk' benzetmesi

Konuşmasında ülkedeki siyasi istikrarsızlığa dikkat çeken Netanyahu, seçim yasasını değiştirmeye çağırdı. Netanyahu, İşçi Partisi Genel Başkanı İzak Herzog'u koalisyon hükümetine katılmaya davet etti. Daveti reddeden Herzog, koalisyon hükümetini "sirke" benzetti.

Yeni kabinede içişleri bakanlığını Likud'dan Silvan Şalom üstlendi. Şalom, başbakan yardımcılığı görevinde de bulunacak. Likud mensubu Moşe Yaalon Savunma Bakanlığı koltuğunda oturmaya devam edecek.

Netanyahu dışişlerini kimseye bırakmadı

Merkez sağdaki Kulanu Partisi'nden Joav Galant imar, partinin lideri Moşe Kahlon ise maliye bakanlığına getirildi. Yahudi Evimiz partisinin lideri Naftali Bennett'e eğitim bakanlığı teslim edilirken, partili arkadaşı Ayelet Şaked adalet bakanı oldu.

Ekonomi bakanlığına aşırı dinci Şas Partisi'nden Arie Deri uygun görüldü. Benyamin Netanyahu, şimdilik dışişleri bakanlığı görevini de üstlenmeyi kararlaştırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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