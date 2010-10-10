-İSRAİL'DE VATANDAŞLIK İÇİN BAĞLILIK YEMİNİ ŞARTI TEL AVİV (A.A) - 10.10.2010 - İsrail kabinesi, Yahudi olmayanların vatandaşlığa kabulünde devlete bağlılık yemini edilmesini öngören "Vatandaşlık Yasası"ndaki değişikliği, tartışmalı ve gerilimli bir oturumla kabul etti. Bakanlar Kurulunda 8'e karşı 22 oyla kabul edilen yasa değişikliğinin, önümüzdeki günlerde Knesset'e (İsrail parlamentosu) getirilmesi bekleniyor. Düzenlemeye İşçi Partisinden Savunma Bakanı Ehud Barak dahil toplantıya katılan diğer İşçi Partili bakanlar ile Netanyahu'nun partisi Likud'dan, daha önce de değişikliğe karşı olduğunu bildiren bakanlar Beni Begin, Dan Meridor ve Michael Eytan'ın karşı oy kullandıkları bildirildi. Yeni düzenleme Yahudi olmayan, ancak İsrail vatandaşlığına geçmek isteyenlerin, "Yahudi ve demokratik İsrail devletine bağlılık yemini" etmelerini öngörüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, geçen hafta sürpriz bir şekilde tasarıyı bazı yeni düzenlemelerle kabinenin gündemine getireceğini açıklamasından bu yana bağlılık yemini düzenlemesi, İsrail'in siyasi gündeminin de en önemli tartışmalarından biri oldu. Siyasi yorumcular, bağlılık yemini edilse bile bunun uygulamada bir geçerliliği olmayacağını belirtiyor. Yeni düzenleme, 26 Eylülde süresi dolan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri inşaat yasağını ABD'nin de baskıları sonucu bir süre daha uzatma amacındaki Netanyahu'nun, koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ı ikna etmek için bir sus payı olarak değerlendiriliyor.