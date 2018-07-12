İsrail'de tutuklanan Ebru Özkan serbest bırakıldı

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, askeri savcılığın itiraz talebini reddederek Özkan hakkındaki şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi. HaSharon Cezaevi'nde tutulan Özkan tahliye edildi ancak Türkiye'ye dönmesine izin verilmeyecek ve pasaportuna el konulacak. Özkan'ın yargılanması tutuksuz olarak devam edecek.

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinin, pazartesi günü verilen şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmettiğini hatırlattı.

Bu karar doğrultusunda müvekkilinin serbest bırakıldığını belirten Hamayse, Özkan'ın tutulduğu İsrail'in kuzeyindeki Natanya kenti yakınlarında bulunan HaSharon Cezaevi'nden işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri eşliğinde ayrıldığını söyledi.

Ofer Askeri Mahkemesi dün yapılan duruşmada, Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın talebini reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmetmişti.

İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Serbest bırakıldı

Ebru Özkan, İsrail mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.